Was ist da wohl drin? Neuer Standort für Überraschungspakete

Automaten gefüllt mit Paketen, Wundertüten die per Post kommen – was die „Secret Packs“ sind erfährst du hier. Das Konzept der Überraschungspakete hat sich in Deutschland etabliert und ist schon seit einiger Zeit auch in Österreich angekommen. Ungewiss ist, was sich in einer Mystery Box befindet. Von elektronischen Geräten, über Kleiderstücke, Spielzeug bis hin zu Haushaltsgeräten, kann alles enthalten sein. Laut verschiedenen Tiktok-Videos wurden sogar schon Handys ausgepackt.

Das Konzept dahinter:

Laut Medienberichten kam es im Jahr 2023 zu über 200 Millionen Paketzustellungen, drei von vier Österreicher schicken jedoch beispielsweise Kleidung wieder zurück, daher sind die Zahlen der Retouren sehr hoch. Bei den Secret Packs handelt es sich um nicht abgeholte Waren oder Retouren, die von Besitzern von Verkaufsautomaten gekauft werden und als Überraschungsprodukt zu einem Fixpreis weiterverkauft werden. Der Preis variiert, abhängig von der Größe und liegt zwischen neun und elf Euro pro Paket.

Erster Standort in Kärnten

Seit ungefähr drei Wochen gibt es einen Standort in Klagenfurt in der Pischeldorferstraße, an dem man Mystery Boxen erwerben kann. Diese sind laut Medienberichten Teil des Projekts „Elite Kiosk“ eines Klagenfurter Unternehmens namens My Elite GmbH. Niemand weiß, was sich in den Paketen befindet, auch nicht die Inhaber der Automaten. Bisher ist der Standort in der Pischeldorferstraße der Einzige, doch in nächster Zeit wird es auch am Heiligengeistplatz einen weiteren Standort für Mystery Boxen geben. Sogenannte „Secret Packs“ kannst du auch hier erstanden.