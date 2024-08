EC VSV bekommt neuen Assistant-Coach für die Eishockeysaison 2024/2025

Der EC iDM Wärmepumpen VSV freut sich, die Ernennung von Patrick Machreich zum neuen Assistant-Coach bekanntzugeben. Machreich, der bisher als Torwarttrainer für den VSV tätig war, bringt eine Fülle an Erfahrung aus seiner aktiven Spielerkarriere sowie aus seinen bisherigen vier Jahren bei den “Adlern” mit.

Machreich begann Karriere als Eishockey-Goalie

Patrick Machreich, geboren in Zell am See, begann seine Karriere als Eishockey-Goalie und war unter anderem Teil des VSV-Meisterteams 2006. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere im Jahr 2019 wechselte er in den Trainerbereich.

Wertvolle Impulse für das Team

„Mit seiner ruhigen und akribisch-genauen Arbeitsweise hat Patrick in den vergangenen Jahren beim VSV ganz hervorragende Arbeit geleistet. Wir sind froh, dass wir ihn für diese neue Tätigkeit gewinnen konnten und gleichermaßen überzeugt, dass er auch in seiner neuen Rolle als Assistant-Coach wertvolle Impulse für das Team setzen wird“, so EC iDM Wärmepumpen VSV-Geschäftsführer Martin Winkler.

Fans dürfen sich auf spannende Saison freuen

Wir blicken, so Winkler, optimistisch auf die bevorstehende Saison und sind überzeugt, dass das Trainerteam rund um Headcoach Tray Tuomie die Mannschaft weiterentwickeln und zum Erfolg führen wird. Die Fans dürfen sich auf eine spannende Saison freuen.