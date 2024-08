„Ich werde immer dankbar sein“: Cathy Lugner würdigt den Baumeister

Österreich zurück an die Spitze der EU bringen, war der Vorsatz im Wahlkampf der beiden.

Veröffentlicht am 12. August 2024, 10:58 / ©Lugner

Cathy „Spatzi“ Lugner hat in einem Post auf Instagram ihre Dankbarkeit gegenüber Richard Lugner zum Ausdruck gebracht. In ihrem Beitrag schreibt sie: „Ich werde dir immer dankbar sein, für alles, was du mich gelehrt hast.“ Mit diesen Worten würdigt sie den 91-jährigen Society-Baumeister. „Als mich die tragische Nachricht deines Todes heute Morgen erreichte, erlebte ich eine Schockstarre. Richard du schienst auch für mich unsterblich zu sein“, schreibt die Ex-Frau von Richard Lugner weiter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.08.2024 um 11:22 Uhr aktualisiert