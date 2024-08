Bis Weihnachten: Tennenmälzerei wird zum neuen Kulturzentrum für Graz

Seit heute läuft die Baustelleneinrichtung für die Zwischennutzung der Tennenmälzerei in Reininghaus. Bis Weihnachten wird dem Kultur- und Begegnungsort neues Leben eingehaucht.

Seit heute läuft die Baustelleneinrichtung für die Zwischennutzung der Tennenmälzerei in Reininghaus. Bis Weihnachten wird dem Kultur- und Begegnungsort neues Leben eingehaucht.

Veröffentlicht am 12. August 2024

Der Countdown läuft: Bis Weihnachten soll alles fertig sein. Das Ziel? Die Tennenmälzerei soll zu einem Begegnungsort für die Menschen im Stadtteil werden – und das rechtzeitig zur besinnlichen Weihnachtszeit. Die Arbeiten konzentrieren sich vor allem auf das Innere des historischen Gebäudes. Auf zwei Ebenen entstehen moderne Veranstaltungsräume, und auch das Stadtteilbüro wird hier sein neues Zuhause finden.

„… wesentlichen Beitrag zu einem guten Miteinander und einer guten Nachbarschaft leisten“

„Mitten im Herzen von Reininghaus wird die Tennenmälzerei zum neuen Begegnungsort und verbindet so seine Geschichte mit der Zukunft“, schwärmt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grünen). Sie ist überzeugt: „Dieses offene Haus wird künftig einen wesentlichen Beitrag zu einem guten Miteinander und einer guten Nachbarschaft leisten.“

Beeinträchtigungen durch Baustellenlärm wird verhindert

Doch keine Sorge: Anwohner müssen sich nicht auf eine Dauerbaustelle einstellen. Gearbeitet wird nur tagsüber und ohne nächtlichen Lärm. Die Baustelle wird über die Nebenfahrbahn entlang der Alten Poststraße erschlossen, sodass der übrige Verkehr kaum beeinträchtigt werden soll.

Neugierige blicken für Neugierige Ende August

Und für alle, die neugierig sind: An den Mittwochnachmittagen in den letzten zwei Augustwochen wird direkt bei der Tennenmälzerei ein Stadtteilcafé stattfinden. Dort gibt’s vor Ort Infos zum Bauprojekt und die Chance, schon jetzt einen Blick in die Zukunft von Reininghaus zu werfen.

