Hier werden bis Ende 2024 zweisprachige Bahnhofsschilder angebracht

Der Schutz der Rechte von Volksgruppen ist in Österreich ein besonders wichtiges Thema, und im Volksgruppengesetz geregelt, heißt es in der Presseaussendung der ÖBB. Mit der Überarbeitung des Volksgruppengesetzes 2011 wurden zweisprachige Bezeichnungen der Ortstafeln in definierten Gemeinden verankert. Auch wenn aus dem Volksgruppengesetz dazu für die ÖBB keine gesetzliche Verpflichtung entsteht, haben die ÖBB sich freiwillig verpflichtet, im Zuge der Modernisierung von Bahnhöfen auch an allen betroffenen Halten schrittweise einsprachige durch zweisprachige Namensschilder zu ersetzen.

„Haben eine besondere gesellschaftliche Verantwortung“

Johann Puly, Vorstandsdirektor ÖBB-Infrastruktur betont: „Als größter, umweltfreundlicher Mobilitätsanbieter in Österreich tragen wir als ÖBB eine besondere gesellschaftliche Verantwortung. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, entsprechend dem Volksgruppengesetz, schrittweise bestehende Bahnhofsschilder in den definierten Gemeinden auszutauschen.“ Für Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, sei klar, dass sie bei der Mobilitäts- und Energiewende alle mitnehmen wolle, da es hierbei nicht nur um Technisches gehe, sondern darum, was uns als Demokratie und als Gesellschaft ausmachn würde. Für Gewessler sei dies ein logischer Schritt, dass in den definierten zweisprachigen Gemeinden nun auch die Bahnhofstafeln zweisprachig sind.

„Ein Zeichen der Wertschätzung“

Landeshauptmann Peter Kaiser führt an, dass die zweisprachige Beschilderung ein weiteres wichtiges Zeichen der Wertschätzung der slowenischen Volksgruppe in Kärnten sei. Weiters betont er, dass eine Änderung der Bahnhofstafeln auch ohne gesetzliche Verpflichtung, ein friedliches Miteinander seitens der ÖBB untermauere, ebenso wie den Respekt gegenüber der kulturellen Vielfalt.