Christina „Mausi“ Lugner tief betroffen von Richard Lugners Tod

Christina Lugner, bekannt als „Mausi“, zeigt sich tief betroffen über den Tod ihres Ex-Mannes Richard Lugner. In einem Interview gegenüber „Heute“ drückte sie ihre Trauer aus: „Ich kann und will es nicht fassen. Ich bin außer mir und so unendlich traurig.“ Die Nachricht hat sie emotional stark getroffen und hinterlässt sie in einem Zustand großer Bestürzung.

Rückkehr nach Wien

Christina Lugner befindet sich aktuell am Wörthersee, wird jedoch nach Wien gebracht, um sich den weiteren Entwicklungen und den notwendigen Vorbereitungen anzunehmen. Die Rückkehr in die Hauptstadt ist ein notwendiger Schritt, um sich mit der Situation auseinanderzusetzen und entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.08.2024 um 12:25 Uhr aktualisiert