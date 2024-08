MURPARK im Umbau-Fieber: dm, Nanu-Nana und Co. erstrahlen in neuem Glanz

dm erstrahlt im Murpark in neuem Glanz.

Veröffentlicht am 12. August 2024, 12:14 / ©MURPARK

Nach Tui, Magenta und McDonald’s punkten nun auch dm und Nanu-Nana mit neuen Shopkonzepten. Um das Shoppingerlebnis zu optimieren, bauten die Filialen in den letzten Wochen im Shopping-Center MURPARK um.

Re-Openings im MURPARK

Am Donnerstag, dem 8. August, feierte „dm“ nach einem dreimonatigen Umbau sein großes Re-Opening. Die Filiale überzeugt jetzt mit einem klaren, modernen Design, das für eine bessere Übersicht sorgt. Nur einen Tag später, am 9. August, zog auch Nanu-Nana nach. Der Shop präsentiert sich jetzt in einer luftigen, modernen Atmosphäre. Zum Re-Opening gab es ein Gewinnspiel, bei dem die Kundtolle Preise abstauben konnten, und auch das Nanu-Nana-Maskottchen war vor Ort und sorgte für gute Laune.

„Wir freuen uns sehr über die gelungenen Shop-Relaunches im MURPARK!“

Bereits seit dem 20. Juli begeistert McDonald’s im MURPARK mit einem frischen Look. Die modernisierte Einrichtung und ein neues, kleines McCafé machen den Besuch jetzt noch attraktiver. MURPARK Center-Managerin Carina Weyringer ist begeistert: „Es ist großartig, dass unsere Partner ihre Filialen im MURPARK stets auf dem neuesten Stand halten. Unser Ziel ist es immer, den Kundein angenehmes und unvergessliches Einkaufserlebnis zu bieten. Wir freuen uns sehr über die gelungenen Shop-Relaunches im MURPARK!“

Zwei neue Geschäfte ab Herbst

Ende des Sommers erwartet der MURPARK ein neues Gastro-Highlight. „Dem’s Gourmet“ wird ab Herbst mediterrane Köstlichkeiten im Erdgeschoss servieren. Auch Schuhliebhaberdürfen sich freuen: Mass Shoes eröffnet im Herbst eine Filiale im Obergeschoss, die Markenschuhe und mehr im Angebot hat.