Nach Tod von Richard Lugner: Kärntner trauern um „Mörtel“

Vor der Hochzeit im Juni war Lugner noch zu Besuch in Kärnten.

Veröffentlicht am 12. August 2024, 12:19 / ©IMAGO/Canva Montage

Am heutigen Montag, 12. August 2024, verstarb Richard „Mörtel“ Lugner im Alter von 91 Jahren. Er stürzte in seiner Villa in Döbling. Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort, doch die Reanimation blieb leider erfolglos.

Fasten und sporteln vor der Hochzeit

Auch die Kärntner trauern um den beliebten Baulöwen aus Wien. Oft war er zu Besuch am schönen Wörthersee. Vor allem vor seiner sechsten Hochzeit mit Simone Reiländer, auch bekannt als „Bienchen“, war er im Juni in Kärnten, um zu fasten und zu sporteln.

„Treuester Stammgast“ auf dem Affenberg

Ein Stopp auf dem Affenberg in Landskron durfte natürlich auch niemals fehlen. Das Team meldete sich mit folgendem Statement zu Wort: „Unser treuester Stammgast und lieber Freund Richard Lugner ist von uns gegangen. Im Namen des gesamten Teams möchten wir seiner Frau Simone, seinen Kindern und der gesamten Trauerfamilie unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Wir werden dich vermissen“.

„Hat Spuren in meinem Leben hinterlassen“

Auch im Leben von Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider hat Lugner Spuren hinterlassen. „Er war eine starke Persönlichkeit und hat sicherlich auch polarisiert, doch allem voran werden wir ihn als tüchtigen und humorvollen Unternehmer in Erinnerung behalten. Ruhe in Frieden, Mörtel“, so Scheider. Er war von der traurigen Nachricht erschüttert, doch leider ist das Abschiednehmen Teil des Lebens.

Ian Jules begeistert von Lugners Lebensfreude

Influencer Ian Jules meldete sich ebenfalls mit einem emotionalen Statement auf Instagram zu Wort: Ruhe in Frieden, Richard Lugner. Deine Energie und Lebenslust war der Wahnsinn! Mach’s gut“. Der Klagenfurter war stets begeistert von der Freude am Leben, welche Lugner and den Tag legte.