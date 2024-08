STARS4FUTURE: Kärntner Sportgrößen sammeln für den Sportnachwuchs

Beim SUP Festival am Faakersee wurde im Rahmen der STARS4FUTURE Aktion für den Kärntner Sportnachwuchs gesammelt. Bei dieser Aktion stellen sich Kärntner Sportgrößen wie Franz Klammer, Dani Ulbing, Magdalena Lobnig und viele mehr in den Dienst der Kärntner Sportjugend. Nun konnte dem Golfclub Finkenstein ein Scheck für die Jugendförderung in der Höhe von 1.800 Euro übergeben werden.

KÄRNTEN LÄUFT Night Run

Die nächste STARS4FUTURE Aktion findet im Rahmen von KÄRNTEN LÄUFT am Freitag, dem 23. August 2024 in der Running City am Metnitzstrand/Klagenfurt am Wörthersee statt. Kärntner Spitzensportler laufen im Rahmen des KÄRNTEN LÄUFT Night Run für die Jugend. Auch Gernot Kulis unterhaltet nach dem Lauf beim kostenlosen Kabarett im Sinne des Sportnachwuchses. Weitere Informationen findest du hier.