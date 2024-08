Motorrad-Grand-Prix 2024: Spielberg rüstet sich für das Mega-Event

Am Wochenende

Veröffentlicht am 12. August 2024

Zehntausende Fans pilgern nach Spielberg, um beim MotoGP-Wochenende die besten Biker der Welt live in Action zu erleben. Doch nicht nur auf der Rennstrecke wird es heiß hergehen, auch abseits davon ist für Partystimmung gesorgt.

Einsatzkräfte in den Startlöchern

Nachdem das Formel-1-Wochenende im Juni aus Sicht der Polizei ruhig verlief, sind nun alle Augen auf das kommende Großevent gerichtet. Die Sicherheitskräfte, darunter Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz, sind bestens vorbereitet. Bezirkshauptfrau Nina Pölzl führt das Einsatzteam an und betont: „Die Bündelung unserer Kräfte in einem Führungsstab sichert uns eine optimale Übersicht und schnelle Reaktionen.“

Alles im Blick

Obwohl es keine konkreten Gefahrenhinweise gibt, bleibt die Sicherheitslage in Österreich angespannt. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung behält die Situation im Auge und passt die Einsatzpläne laufend an. Für maximale Sicherheit steht eine eigene Polizeiinspektion direkt am Eventgelände bereit – schnelle Hilfe ist somit garantiert.

Anreise-Tipp

Wer dem Verkehrschaos entgehen möchte, sollte frühzeitig anreisen. Von Freitag bis Sonntag wird rund um den Red Bull Ring ein enormer Ansturm erwartet. Ein umfassendes Verkehrskonzept soll für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Wichtig: Den Anweisungen der Verkehrskräfte unbedingt Folge leisten, auch wenn der Weg manchmal länger erscheint. Mehr Infos dazu hier.

Biker, aufgepasst!

Viele Fans werden mit dem Motorrad anreisen – doch Vorsicht ist geboten! Die Polizei warnt nach zahlreichen Unfällen in diesem Jahr: Schutzausrüstung, defensives Fahren und regelmäßige Pausen sind ein Muss! Auch technische Checks vor der Fahrt sind unerlässlich, um sicher ans Ziel zu kommen.