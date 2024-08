Pinzgauer Opfer von Betrug: Vorsicht bei Zahlung per Nachnahme

Anfang April fiel ein Mann aus dem Pinzgau auf ein betrügerisches Online-Angebot herein. Er entdeckte eine Uhr auf einer Social-Media-Plattform, die angeblich von einer bekannten Supermarktkette angeboten wurde. Nachdem er seine Daten auf einer Website eingegeben hatte, erhielt er einige Tage später ein Paket und zahlte knapp 130 Euro per Nachnahme. Leider stellte sich heraus, dass im Paket lediglich eine wertlose Uhr enthalten war.

Gefahren der Zahlung per Nachnahme

Die Zahlung per Nachnahme wird oft von Betrügern genutzt, um Vertrauen zu erwecken. Bei diesem Zahlungsmodus wird die Ware erst bei Lieferung bezahlt. Das kann zunächst sicher erscheinen, da man das Paket tatsächlich erhält, bevor man bezahlt. Doch der Betrug zeigt sich meist erst beim Öffnen des Pakets: Statt der versprochenen Ware enthält es oft nur wertlose Gegenstände oder gar nichts. Einmal bezahlt, ist es schwierig, das Geld zurückzubekommen, da die Postangestellten bereits verschwunden sind und der Kontakt zum betrügerischen Online-Shop in der Regel nicht möglich ist.

Tipps zur Vermeidung von Betrug

Noch nicht bezahlt?

Wenn man in einem Fake-Shop per Nachnahme bestellt hat, aber noch nichts bezahlt wurde, sollte man die Annahme der Lieferung verweigern. Die Nachnahmegebühr wird nicht bezahlt, und das Paket geht an den Absender zurück. Auf diese Weise kann man verhindern, dass das Geld an die Betrüger geht.

Bereits per Nachnahme bezahlt?

Wer bereits per Nachnahme für eine betrügerische Bestellung bezahlt hat, hat in der Regel keine Möglichkeit, das Geld zurückzubekommen. Die Post ist in solchen Fällen nicht zuständig für Rückerstattungen. Die einzige Option ist, eine polizeiliche Anzeige zu erstatten und den Betrug zu melden. Leider reagieren betrügerische Online-Shops selten auf Rückerstattungsanfragen.