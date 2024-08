Lebensretter: Per Drohne konnte Vermisster gefunden werden

Veröffentlicht am 12. August 2024, 13:07 / ©Freiwillige Feuerwehr Pöllau

Angehörige erstatten am 11. August 2024, gegen 10.00 Uhr, die Anzeige über die Abgängigkeit eines 80-jährigen an Demenz erkrankten Mannes aus dem Bezirk St. Pölten-Land im Bereich Hofstetten Grünau. Von den Bediensteten der Polizeiinspektion Rabenstein an der Pielach wurde sofort eine Suchaktion mit mehreren Polizeistreifen des Bezirkes St. Pölten-Land, der Polizeidrohne, einer Polizei-Diensthunde-Streife, sowie 36 Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr eingeleitet.

Drohne findet Abgängigen

Gegen 10.50 Uhr konnte der Abgängige von der Polizeidrohne an einer steilen Wiesenböschung im Gemeindegebiet von Hofstetten-Grünau lokalisiert und die Einsatzkräfte hinbeordert werden. Zeitgleich kam eine Angehörige zum Fundort. Der 80-Jährige wirkte leicht benommen und war ansprechbar. Er wurde von der Feuerwehr mit Wasser versorgt und anschließend mit dem Rettungsdienst in das Universitätsklinikum St. Pölten verbracht.