Oberster Gerichtshof kippte Einweisung: Neues Urteil in Leoben erwartet

Der Oberste Gerichtshof hat allerdings die im Vorjahr verhängten Strafen nicht anerkannt, weil für die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum zu wenig Begründungen vorlagen. Zwei Sachverständige könnten diese am Montag liefern.

Prozess gegen junge Täter geht in dritte Runde

Die drei jungen Männer waren zum Tatzeitpunkt im Sommer 2022 erst 16 bzw. 18 Jahre alt. Sie sollen in Kapfenberg eine obdachlose Frau bei mehreren Angriffen brutal malträtiert haben. Diese Gewalttaten filmten die drei auch noch. Sie versetzten der Frau unter anderem Schläge und Tritte, bis sie regungslos am Boden liegen blieb. Bereits im Dezember 2022 sowie im Juli 2023 war der Fall im Landesgericht Leoben verhandelt worden. Zuletzt endete er mit Schuldsprüchen wegen versuchten Mordes und Freiheitsstrafen in der Höhe von 14 bis 17 Jahren. Außerdem sollten die drei in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen werden. Diese Entscheidung erkannte der Oberste Gerichtshof allerdings nicht an, deshalb wird nun ein drittes Mal in Leoben verhandelt, wobei es nur um die Strafhöhe und die Einweisung geht.

Verteidiger fordern mildere Strafen

Alle drei Verteidigerinnen und Verteidiger sprachen in ihren Eröffnungsplädoyers von zuletzt zu hohen Haftstrafen. Diese müssten deutlich niedriger ausfallen – zumal das Opfer keine bleibenden Schäden und überhaupt gar nicht so schlimme Verletzungen erlitten habe, wie teilweise dargestellt, meinte einer der Juristen. Einer der drei Beschuldigten habe mit seinen Angaben überhaupt erst zur Aufklärung der Tat beigetragen und leistete laut seiner Verteidigerin nur einen „untergeordneten Tatbeitrag“. Er habe dennoch beinahe die Höchststrafe erhalten, das sei zu viel.

Öffentlichkeit ausgeschlossen

Noch ehe die drei Angeklagten sowie die beiden Gutachter am Wort waren, wurde die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausgeschlossen, denn es werde der höchstpersönliche Lebensbereich der jungen Männer erörtert – konkret ihre psychische Verfassung. Ein Urteil sollte im Anschluss dann aber noch am Montag fallen. Den Betroffenen droht neben einer Freiheitsstrafe in der Dauer von zehn bis 20 Jahren – für den jüngsten Betroffenen in der Dauer von einem bis 15 Jahren – zusätzlich die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. (APA/red. 12.8.2024)