Infineon Austria freut sich über neue Produktionsleiterin

Alina Absmeier ist seit 2007 bei Infineon tätig. Sie kam nach ihrem Doktorat in Technischer Chemie an der Technischen Universität in Wien zu Infineon nach Villach. Nach Stationen in der Prozesstechnik und im Qualitätsmanagement führte sie seit 2018 als Modulleiterin eines der größten Teams in der Innovationsfabrik. Als Produktionsleiterin verantwortet sie jetzt die gesamte Hochvolumenfertigung der „Energiesparchips“, die weltweit etwa im Zug, im Auto, bei Rechenzentren, LED-Beleuchtungen, medizinischen Geräten und auch bei Solar- und Windenergieanlagen zum Einsatz kommen.