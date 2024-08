E-Bike gestohlen: Täter drang in Kellerabteil ein

Veröffentlicht am 12. August 2024, 14:52 / ©sdecoret-stock.adobe.com

Der bislang unbekannte Täter drang in die versperrten Kellerabteile des Mehrparteienhauses zwischen 10 Uhr am 11. August und 5.30 Uhr am 12. August ein und entwendete dabei ein E-Bike im Wert eines 4-stelligen Eurobetrages. Es wird nun ermittelt, ob durch den Einbrecher noch weitere Gegenstände gestohlen wurden.