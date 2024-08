Arbeitsunfall: Mann verletzte sich an Bohrer

Gegen 9.15 Uhr war der 20-Jährige in einem Unternehmen in Anras (Bezirk Lienz) mit dem Wechseln des Bohrers an einer Säulenbohrmaschine beschäftigt, als er mit der Hand in den laufenden Bohrer geriet und sich dabei an den Fingern schwer verletzte. Der junge Mann wurde von der Rettung ins Krankenhaus Lienz verbracht.