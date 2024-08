Abruptes Bremsmanöver: Kollision in Paternion fordert Verletzten (51)

Am Montag, dem 12. August 2024, gegen 9.40 Uhr, kam es auf der B100 bei Paternion zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 72-jährige Frau aus dem Bezirk Villach war mit ihrem Auto in Fahrtrichtung Spittal an der Drau unterwegs, als sie auf Höhe der Abfahrt Paternion plötzlich stark abbremste. Sie beabsichtigte, nach links über eine gekennzeichnete Sperrfläche in das Ortsgebiet von Paternion abzubiegen.

Unerwartete Bremsung: Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen

Ein 51-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau, der sich direkt hinter dem Fahrzeug der Frau befand, konnte auf das unerwartete Fahrmanöver trotz sofort eingeleiteter Bremsung nicht rechtzeitig reagieren. Sein Fahrzeug prallte in das Heck des Autos der 72-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 51-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades, die jedoch vermutlich leicht waren. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizeiinspektion Paternion und die Freiwillige Feuerwehr Paternion waren im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und die beteiligten Personen zu versorgen.