Pyhrnautobahn: Zehn Kilometer lange Strecke nach Sanierung wieder frei

Der rund zehn Kilometer langer Abschnitt der A 9 Pyhrnautobahn zwischen Edlach und Gaishorn in der Obersteiermark wird am Dienstag, 13. August 2024, wieder uneingeschränkt für den Verkehr freigeben. Die Strecke, die seit ihrer Eröffnung im Jahr 1984 nun bereits 40 Jahre alt ist, wurde seit April 2022 einer umfassenden Generalsanierung unterzogen. Pünktlich vor dem MotoGP-Rennen in Spielberg und dem bevorstehenden starken Reisewochenende kann der Verkehr somit wieder ungehindert fließen.

16 Brücken auf zehn Kilometern Autobahn

Die größte Herausforderung bei diesem Projekt war die Vielzahl an Brücken auf diesem Streckenabschnitt. Im Bereich von Trieben verläuft die Autobahn über mehr als fünf Kilometer nahezu ausschließlich auf Brücken, deren Pfeiler tief im Triebener Moorboden verankert sind. Insgesamt wurden 16 Brücken umfassend saniert, davon vier sogenannte Moorbrücken, die besonders tief gegründet sind. Die längste dieser Brücken bei Edlach misst beeindruckende 1.492 Meter. Zusätzlich wurden vier Hochbrücken, die die ÖBB-Bahnstrecke queren, erneuert, wobei eine dieser Brücken sogar teilweise neu errichtet werden musste.

Verbesserter Lärmschutz und weitere Arbeiten

Neben der Sanierung der Brücken war auch der Lärmschutz ein zentrales Anliegen dieses Projekts. Im Rahmen der Generalerneuerung wurden fast 4.000 Quadratmeter Lärmschutzwände ausgetauscht, um den Anrainern einen besseren Schutz vor Verkehrslärm zu bieten. Bis zum 20. September sind noch einige Restarbeiten vorgesehen, die jedoch keine Einschränkungen für den Verkehr mit sich bringen werden.