Lehrling (16) erleidet schwere Handverletzungen an Kreissäge

Veröffentlicht am 12. August 2024, 16:12 / ©pixabay

Der 16-jährige Lehrling war gegen 13.30 Uhr mit Holzarbeiten in seinem Lehrbetrieb beschäftigt. Dabei geriet er mit der rechten Hand in ein rotierendes Kreissägeblatt und erlitt schwere Handverletzungen. Der 16-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert.