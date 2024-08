Alpacem investiert 50 Millionen Euro für CO2-Reduktion im Zementwerk

Veröffentlicht am 12. August 2024, 17:31 / ©Alpacem Zement Austria GmbH

Alpacem geht einen bedeutenden Schritt in Richtung emissionsarmer Zementproduktion. Im Rahmen des Modernisierungsprogramms ZEUS (Zementmahlung energieeffizient umweltbewusst stärken) plant das Unternehmen, den CO2-Ausstoß im Zementwerk Wietersdorf um 21.000 Tonnen pro Jahr zu reduzieren. Insgesamt werden 50 Millionen Euro in energieeffiziente und umweltbewusste Technologien investiert, um die Nachhaltigkeit am Standort weiter zu verbessern.

Anfang 2027 abgeschlossen

Das ZEUS-Projekt, das bis Anfang 2027 abgeschlossen sein soll, umfasst den Bau einer neuen Zementmahlanlage sowie weitere infrastrukturelle Verbesserungen. Diese Maßnahmen sollen nicht nur den CO2-Fußabdruck verringern, sondern auch die Energieeffizienz steigern und das Stromnetz entlasten. Die geplanten Investitionen unterstreichen die strategische Bedeutung des Standorts Wietersdorf für die Alpacem Gruppe. „Mit ZEUS legen wir das Fundament für eine nachhaltige Zukunft des Zementwerks Wietersdorf und sichern gleichzeitig regionale Arbeitsplätze, indem wir lokale Unternehmen in den Modernisierungsprozess einbinden“, betonte Florian Salzer, technischer Direktor von Alpacem Zement Austria.

CO2-Neutralität bis 2035

Das ZEUS-Projekt ist Teil eines umfassenden 3-Phasen-Plans von Alpacem, der darauf abzielt, die Zementproduktion bis 2035 CO2-neutral zu gestalten. Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen wird nicht nur der Energieverbrauch im Werk Wietersdorf um 10 Prozent gesenkt, sondern auch der Erdgasbedarf erheblich reduziert. „Unser Ziel ist klar: CO2-Neutralität bis 2035“, sagte Lutz Weber, Geschäftsführer von Alpacem Zement Austria. „Das ZEUS-Projekt ist ein wesentlicher Baustein auf dem Weg dorthin und zeigt unser Engagement für eine umweltfreundlichere Zementproduktion.“