Fußgängerin verursacht Unfall und flüchtet: 16-Jähriger verletzt

Am Montag, 12. August 2024, gegen 10.28 Uhr, überquerte eine bislang unbekannte Frau (Beschreibung siehe unten) die B171 an der sogenannten „Barbarakreuzung“ in Schwaz von Bahnhof in Richtung Stadtgalerien beim südlichen Schutzweg trotz Rotlicht.

Auto bremste stark ab

Eine von der Marktstraße kommende Auto-Lenkerin, eine 57-jährige Österreicherin, musste stark abbremsen, um eine Kollision mit der Fußgängerin zu verhindern. Der ihr folgende Mopedfahrer, ein 16-jähriger Österreicher, musste ebenso abrupt abbremsen, wodurch er und sein Mitfahrer, ein 21-jähriger Österreicher, stürzten.

Fußgängerin flüchtete

Die Auto-Lenkerin stieg unverletzt aus und leistete Erste Hilfe. Die Fußgängerin flüchtete in Richtung Stadtgalerien bzw. stadteinwärts. Der Mopedlenker wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend mit Verletzungen ins BKH Schwaz gebracht. Sein Mitfahrer blieb unverletzt.