Turbulenzen beim Landeanflug: Paragleiter stürzt aus 10 Metern Höhe ab

Am Montag 12. August 2024, gegen 11.30 Uhr, geriet ein 66-jähriger, erfahrener Paragleitpilot im Endanflug auf den Landeplatz für Paragleiter in Pertisau von Norden in Richtung Süden, in ca. 10 Metern Höhe, in Turbulenzen. Daraufhin klappte sein Schirm zusammen und er stürzte auf den Boden. Der Pilot wurde dabei im Bereich der Wirbelsäule verletzt und mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.