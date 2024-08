Kärntner Wirtschaft international: Wirtschaftsdelegation in Paris

Die 50-köpfige Delegation nutze die Bühne der Olympischen Spiele um viele Termine und Veranstaltungen in Paris zu absolvieren. „Die Sichtbarkeit unserer Unternehmen bei den Olympischen Spielen ist von entscheidender Bedeutung. Es ist eine Chance, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und unsere Position am Weltmarkt zu festigen“, so berichtet WK-Präsident Jürgen Mandl. Auch Landesrat Schuschnig ist überzeugt: „Kärntens Wirtschaft braucht sich im internationalen Vergleich nicht zu verstecken. Unsere optimale geografische Lage im Herzen Europas, in nächster Nähe zu europäischen Großstädten und wichtigen Häfen, macht Kärnten zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort mit hoher Lebensqualität.“

Neue Geschäftsbeziehungen

Im Rahmen eines Workshops zum Thema Innovation und Start-ups hatten die österreichischen Unternehmer die Möglichkeit Geschäftsbeziehungen zu französischen Start-ups aufzubauen. Den Höhepunkt der Reise stellte der Kärnten-Abend im Österreich-Haus dar. Zu Besuch war auch Fürst Albert II. von Monaco. Kulinarisch wurde dabei mit Kärntner Nudeln und Gebirgsgarnelen für Begeisterung gesorgt.

Beziehungen zu Frankreich

Ein weiteres Ziel der Reise war es die bedeutenden wirtschaftlichen Beziehungen zu Frankreich zu stärken, was unter anderem durch ein Treffen mit dem Direktor der Pariser Handelskammer Alexandre Missoffe forciert wurde. „Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Kärnten und Frankreich sind von großer Bedeutung und zeichnen sich durch ein kontinuierliches Wachstum aus“, betont Mandl.

©OEOC I Michael Meindl Die Handelskammer Paris wurde besucht.

Reise war ein Erfolg

„Die Delegationsreise nach Paris war ein großer Erfolg. Das gemeinsame Engagement der Wirtschaftskammer Kärnten und des Landes Kärnten war es, die internationalen Wirtschaftsbeziehungen zu stärken und neue Geschäftsmöglichkeiten für Kärntner Unternehmen zu erschließen und diese damit in die internationalen Medaillenränge zu bringen“, so Mandls Resümee. Besonders über die Goldmedaille von Lara Vadlau/Lukas Mähr im Segelbewerb vor Marseille herrschte große Freude. „Dieser herausragende Erfolg bringt Kärnten in den internationalen Fokus und erhöht die mediale Aufmerksamkeit – auch für den Wirtschaftsstandort Kärnten.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.08.2024 um 18:37 Uhr aktualisiert