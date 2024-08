Crash auf der S6: Eine verletzte Person

Veröffentlicht am 12. August 2024, 19:30 / ©Feuerwehr Bruck an der Mur

Heute Mittag, am 12. August 2024, krachte es am Knoten Bruck auf der S6/S35. Ein Wohnmobil und ein Pritschenwagen sind zusammengestoßen, was zu einem Einsatz der Feuerwehr Bruck an der Mur führte.

Eine Person verletzt

Es gab keine Schwerverletzten, eine Person wurde leicht verletzt und vom Roten Kreuz Bruck an der Mur betreut. Die Feuerwehr war flott zur Stelle und rückte mit neun Leuten sowie einem Kleinrüstfahrzeug (KRFS) und einem Hilfeleistungsfahrzeug (HLF3) aus. Vor Ort sicherten sie die Unfallstelle ab und kümmerten sich darum, ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden. Neben der Feuerwehr waren auch die Autobahnpolizei und die Asfinag im Einsatz.

