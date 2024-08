Lebloser Körper in Bregenzer Ache gesichtet: Wasserrettung im Einsatz

Nachdem der Polizei um 10.20 Uhr durch den Meldungsleger mitgeteilt wurde, dass er eine leblose Person in der Bregenzer Ache gesichtet habe, wurde eine sofortige Absuche des Gebietes veranlasst. Die Person sei auf Höhe der Fahrradbrücke Bregenz/Hard in Richtung Bodensee getrieben. Der Sucheinsatz wurde jedoch um 11.50 Uhr eingestellt, nachdem in dem Gebiet keine Person gefunden wurde. Nun wird von einer Falschmeldung ausgegangen. An dem Einsatz beteiligt waren unter anderem Kräfte der Österreichische Wasserrettung, der Stadtpolizei Bregenz und der Bundespolizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.08.2024 um 20:32 Uhr aktualisiert