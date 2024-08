Waldbrand-Ursache steht nun fest: Das lÃ¶ste den Brand aus

Polizeihubschrauber und Feuerwehr im Einsatz: Blitzeinschlag verursacht Waldbrand in Kärnten.

Polizeihubschrauber und Feuerwehr im Einsatz: Blitzeinschlag verursacht Waldbrand in Kärnten.

Veröffentlicht am 12. August 2024, 21:07 / ©FF St. Jakob im Rosental

Am Montag, den 12. August 2024, wurde ein Waldstück in Kärnten durch einen Blitzeinschlag in Brand gesetzt. Um 5 Uhr startete der Polizeihubschrauber „Libelle“ zu Erkundungsflügen über dem betroffenen Gebiet, bei denen eine Brandfläche von etwa 200 Quadratmetern entdeckt wurde. Der Blitzeinschlag spaltete eine Fichte inmitten des Brandortes und löste dadurch das Feuer aus.

Löscharbeiten in schwierigem Gelände

Aufgrund der steilen und schwer zugänglichen Lage des Brandortes gestalteten sich die Löscharbeiten als besonders herausfordernd. Um 6.45 Uhr begann der Polizeihubschrauber mit dem Einsatz eines „Bambi-Bucket“, während die Feuerwehren Rosenbach, Maria Elend, St. Jakob im Rosental, Ludmannsdorf, Feistritz im Rosental und Velden/WS am Boden kämpften. Insgesamt waren 13 Fahrzeuge und 58 Feuerwehrleute im Einsatz. Dank der koordinierten Arbeit konnten die Flammen bis 11:00 Uhr erfolgreich gelöscht werden.

Brandwache aufgrund hoher Temperaturen

Da in den nächsten Tagen hohe Temperaturen erwartet werden, wird die Feuerwehr Maria Elend eine Brandwache im betroffenen Gebiet durchführen, um eventuelle Glutnester schnell bekämpfen zu können. Andere mögliche Brandursachen werden derzeit ausgeschlossen, da der Brandort nur schwer zugänglich ist und keine Hinweise auf andere Auslöser gefunden wurden.