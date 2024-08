Rauch stieg aus Wohnung auf: Nachbar verhinderte Schlimmeres

„Die Berufsfeuerwehr Graz ist heute um 18.04 Uhr zu einem Zimmerbrand in einer Wohnung im 1. Obergeschoss in die Maria Pachleitner Straße alarmiert worden. Beim Eintreffen wurden die Einsatzkräfte durch einen Nachbarn in die Lage eingewiesen. Dieser bemerkte den Brand durch den Alarm eines Heimrauchmelders und sah Rauch aus dem Fenster der Brandwohnung“, heißt es seitens der Berufsfeuerwehr Graz.

Feuerwehr löscht Wohnzimmerbrand

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, wurden sie vom besorgten Nachbarn in die Lage eingewiesen. Unter Atemschutz rückten sie mit einem C-Rohr in die Brandwohnung vor und hatten den Brand im Wohnzimmer rasch unter Kontrolle. Zum Glück wurde niemand verletzt. Doch der Schaden in der Wohnung ist erheblich. Nachdem das Feuer gelöscht war, sorgten die Feuerwehrleute noch für Belüftung und sicherten die Brandstelle ab. „Die Berufsfeuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften an der Einsatzstelle“, heißt es seitens der Berufsfeuerwehr abschließend.