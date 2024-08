Gruppe startet Canyoningtour, dann rückt der Heli aus

Die Tour wird mit Schwierigkeitsgrad leicht eingestuft. „Gegen 15.11 Uhr sprang die 41-Jährige bei einem ca. fünf Meter hohen Sprung zu wenig weit weg und prallte in der Folge gegen die Felswand. Dabei zog sie sich Verletzungen unbestimmten Grades am rechten Arm und Schulter zu“, berichtet die Polizei. Der Guide leistete sofort Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab. Die Verletzte wurde in der Folge vom NAH „Heli 4“ mittels Tau geborgen und in das BKH Kufstein geflogen.