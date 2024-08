Überfall auf Kollerwirt: Wirt überlebt brutale Attacke

Tom Soete, Wirt des „Kollerwirt“, überlebte einen brutalen Überfall in seiner Wohnung – schon am nächsten Tag stand er wieder hinter der Theke.

Veröffentlicht am 12. August 2024, 22:27 / ©Fotomontage Canva: Screenshot Google Streetview

Wie Medien berichten, wurde der Wirt des bekannten Kärntner Gasthauses „Kollerwirt“ in den frühen Morgenstunden am Sonntag, dem 11. August 2024, in seiner Wohnung überfallen. Laut Tom Soete hörte er gegen 3.30 Uhr verdächtige Geräusche, als er sich im Badezimmer befand. Plötzlich standen zwei maskierte Männer vor ihm, die mit einem Hammer und einer Brechstange bewaffnet waren. Die Angreifer forderten auf Englisch Geld, und als Soete nicht sofort reagierte, schlug einer der Männer mit dem Hammer zu, berichtet der Wirt.

Wirt kämpft sich trotz schwerer Verletzungen frei: Insiderverdacht nach Überfall

Obwohl er schwer am Kopf getroffen wurde, konnte Soete sich noch wehren, bevor er das Bewusstsein verlor. Die Täter fesselten ihn und entwendeten einen Tresor aus der Wand, bevor sie flüchteten. „Das waren gut vorbereitete Profis“, sagte Soete in einem Interview. Seiner Ansicht nach handelte es sich um Insider, die genau wussten, was sie wollten. Trotz der schweren Verletzung gelang es ihm, Hilfe zu holen, indem er sich aus den Fesseln befreite und die Polizei alarmierte.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Täter, zwei Männer um die 30 Jahre alt und von sportlicher Statur, sind weiterhin flüchtig. Die Polizei hat eine umfangreiche Fahndung eingeleitet, bisher jedoch ohne Erfolg. Soete erholt sich von dem Angriff, kehrte aber schon am nächsten Tag in sein Gasthaus zurück. Trotz des Schocks bleibt er optimistisch, auch wenn die Sorge, dass die Täter zurückkehren könnten, bleibt.