Von 34 Grad bis Gewitter: So wird das Wetter am Dienstag

Nach einem sonnigen Start am Dienstag erwarten uns ab Mittag Gewitter und Regenschauer.

Zu Beginn des Tages kann es im Norden und Osten Österreichs noch zu stärkeren Wolkenfeldern und vereinzelt zu Schauern oder Gewittern kommen. In den restlichen Teilen des Landes bleibt es zunächst weitgehend sonnig und trocken, ideal für einen entspannten Start in den Tag.

Mittag bis Abend: Gewitter im Anmarsch

Ab Mittag bilden sich über dem Berg- und Hügelland Quellwolken, die zu Regenschauern und Gewittern führen können. Diese Wetteränderung breitet sich bis zum Abend auch ins Flachland aus. Der Schwerpunkt der Gewitter wird über den Alpengipfeln in Tirol und Vorarlberg liegen, später auch im steirischen Bergland. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Werte zwischen 27 und 34 Grad, was einen warmen, aber wechselhaften Tag verspricht.