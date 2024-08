Wiener Wetter am Dienstag: Von Wolken zu Sonne und 32 Grad

Veröffentlicht am 13. August 2024, 00:14 / ©5 Minuten

Zu Beginn des Tages müssen die Wiener mit stärkerer Bewölkung und vereinzelt gewittrigen Regenschauern rechnen. Diese Bedingungen könnten vorübergehend für etwas Unruhe sorgen, bevor sich die Wetterlage stabilisiert.

Nachmittagswetter: Sonne und Quellwolken

Bald nachmittags zeigt sich das Wetter in Wien zunehmend freundlicher. Es wird sonnig, obwohl sich Quellwolken am Himmel bilden könnten. Die Wahrscheinlichkeit für Gewitter bleibt jedoch gering. Der Wind weht schwach aus südlichen Richtungen, was für eine angenehme Brise sorgt. Die Temperaturen erreichen bis zum Nachmittag etwa 32 Grad.