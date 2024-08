Heiß und gewittrig: So wird das Wetter am Dienstag

Von Hitze und Sonne zu kräftigen Gewittern – der Dienstag in der Steiermark wird abwechslungsreich.

Von Hitze und Sonne zu kräftigen Gewittern – der Dienstag in der Steiermark wird abwechslungsreich.

Veröffentlicht am 13. August 2024, 00:32 / ©Leserfoto

Am Dienstagvormittag zeigt sich die Steiermark überwiegend sonnig und warm. Die Temperaturen steigen rasch an und erreichen bereits am Mittag Werte zwischen 28 und 34 Grad. Ein angenehmer, schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen sorgt für etwas Abkühlung.

Gewittergefahr am Nachmittag

Ab dem Nachmittag ziehen vermehrt Quellwolken über die Steiermark, insbesondere über den Bergen und in der Obersteiermark. Diese Wolken könnten zu einzelnen Gewittern führen, die bis zum Abend häufiger und kräftiger werden. Die Gewitter können dabei vorübergehend Starkregen und lebhafte bis stürmische Windböen mit sich bringen.

Südosten bleibt trocken und heiß

Während im äußersten Südosten der Steiermark das sonnige und schwül-heiße Wetter den ganzen Tag über anhält, sind in anderen Regionen stärkere Wetteränderungen zu erwarten. Die Temperaturen bleiben hoch, während die Gewitter eine willkommene, wenn auch stürmische Abkühlung bringen.