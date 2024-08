Von Sonnenschein zu Gewitter: So wird das Wetter in Kärnten

Der Dienstag in Kärnten bringt Hitze und vereinzelt Gewitter.

Veröffentlicht am 13. August 2024, 00:42 / ©5 Minuten

Der Dienstag startet in Kärnten mit nahezu wolkenlosem Himmel und Temperaturen, die bereits am Vormittag die 30-Grad-Marke erreichen. Ideal für eine Auszeit am Wasser oder andere sommerliche Aktivitäten.

Gewittergefahr steigt am Abend

Ab dem Nachmittag bilden sich über den Bergen Quellwolken, die eine leichte Gewittergefahr mit sich bringen. Während die nördlichen und westlichen Regionen vereinzelt von Wärmegewittern betroffen sein könnten, bleibt es im Südosten weitgehend trocken. Zum Abend hin steigt die Wahrscheinlichkeit für einzelne Gewitter in den nördlichen und westlichen Teilen Kärntens. Der Rest des Bundeslandes kann sich jedoch weiterhin über schönes Sommerwetter freuen.