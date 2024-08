Flucht gescheitert: Klagenfurter Bäckerei-Dieb stolpert ins Unglück

Wie bereits gestern berichtet, fiel einer Augenzeugin das auffällige Verhalten der Personen auf, die sich verdächtig umherschlichen. „Die sind so komisch herum geschlichen, das war sehr auffällig, das hat man von Anfang an gesehen“, berichtet eine Augenzeugin. Jetzt gibt es neue Details zu dem Vorfall.

Diebstahl in Klagenfurter Bäckerei

Es war gegen 8.50 Uhr, als die Polizei zu einer Bäckerei in der Kärntner Landeshauptstadt gerufen wurde. Der Grund? Ein Diebstahl! Beim Eintreffen der Beamten bot sich ihnen ein unerwartetes Bild. Vor dem Eingang der Bäckerei lag der mutmaßliche Dieb, ein junger Mann aus Klagenfurt, am Boden. Ein 57-jähriger Passant aus dem Bezirk Klagenfurt hielt ihn in Schach.

Klagenfurter Bäckerei-Diebstahl von zwei Frauen verhindert

Was war passiert? Der 23-Jährige hatte sich kurz zuvor in die Bäckerei geschlichen und das Bargeld aus der Kasse an sich gerissen. Doch was er nicht ahnte: Zwei aufmerksame Zeuginnen hatten ihn bereits im Visier. Sie reagierten blitzschnell und blockierten die Tür, um den Dieb an der Flucht zu hindern. In Panik versuchte der junge Mann, die Tür gewaltsam zu öffnen – vergeblich! Die beiden Frauen leisteten beherzt Widerstand.

Bäckerei-Dieb quetscht sich durch Tür und stürzt vor dem Eingang

Nach mehreren Versuchen gelang es dem Dieb schließlich, sich durch einen kleinen Spalt der Tür zu zwängen. Doch die Flucht endete abrupt! Kaum draußen, verlor er das Gleichgewicht und stürzte vor dem Eingang zu Boden. Dabei riss er eine der Zeuginnen mit sich – die Frau erlitt leichte Verletzungen.

Polizei fand Dieb und Beute am Boden liegend

In diesem Moment schritt der 57-Jährige zur Tat und überwältigte den Räuber. Bis zum Eintreffen der Polizei hielt er ihn fest am Boden, während das gestohlene Geld noch daneben lag. Für den 23-Jährigen endete der Morgen in der Justizanstalt Klagenfurt, wo er nun auf die weiteren Ermittlungen wartet. Dank des beherzten Eingreifens der Zeuginnen und des couragierten Passanten wurde ein größerer Schaden verhindert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.08.2024 um 07:38 Uhr aktualisiert