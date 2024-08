Überholmanöver endet im Maisfeld: Biker (22) kracht gegen Auto

Gestern gegen 17.25 Uhr, ereignete sich auf der Weißensee Straße (B87) im Ortsgebiet von Greifenburg im oberen Drautal ein Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau war mit seinem Wagen unterwegs und wollte nach links in eine Gemeindestraße einbiegen. In diesem Moment setzte ein 22-jähriger Motorradfahrer zum Überholen an, da er den Blinker des Autos möglicherweise nicht gesehen hatte. Der Motorradfahrer prallte gegen die linke Front des Autos, stürzte und kam im angrenzenden Maisfeld zum Liegen.

Ins Krankenhaus nach Lienz eingeliefert

„Der 22-jährige Motorradlenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins BHK nach Lienz verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden“, heißt es seitens der Polizei. Neben den Beamten der Polizeiinspektion Greifenburg waren auch 12 Mitglieder der Feuerwehr Greifenburg im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Bergung zu unterstützen.