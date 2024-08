Unfall in Klagenfurt: Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Der 40-jährige Fahrer eines Autos hielt an der Kreuzung zur St. Peter Straße aufgrund der roten Ampel an. Hinter ihm hielt ein 31-jähriger Motorradfahrer ebenfalls an. In diesem Moment übersah ein 30-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Klagenfurt, vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne, den vor ihm stehenden Motorradfahrer und fuhr ihm von hinten auf. Der Aufprall drückte den Motorradfahrer gegen das stehende Auto, woraufhin der 31-Jährige von seinem Motorrad stürzte.

Motorradfahrer ins UKH eingeliefert

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt gebracht. Der 30-jährige Unfallverursacher sowie der 40-jährige Autofahrer blieben unverletzt.