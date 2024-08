Spektakuläre Luftshow: Eurofighter-Überflug beim Moto GP in Spielberg

Am 18. August

Am 18. August 2024 erwartet die Zuschauer des Moto GP in Spielberg ein besonderes Highlight: In direkter Abstimmung mit dem Veranstalter plant das Österreichische Bundesheer spektakuläre Überflüge von zwei Eurofighter-Abfangjägern sowie eine eindrucksvolle Präsentation von drei Hubschraubern des Typs Augusta Bell 212.

Bewerbung der Luftfahrtveranstaltung AIRPOWER24

Zwischen 14 und 14.20 Uhr werden die Abfangjäger über dem Start-Ziel-Gelände des Red Bull Rings einen langsamen sowie einen schnellen Tiefflug durchführen. Begleitet werden sie von den Hubschraubern, die in einer Formation die Fahnen des Bundesheeres präsentieren werden. Diese Aktionen dienen zur Bewerbung der Luftfahrtveranstaltung AIRPOWER24.