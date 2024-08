Tödlicher E-Scooter-Unfall in Tirol: Zeugen gesucht

Gestern gegen 15.35 Uhr, kam es auf der Sistranser Straße (L9) im Gemeindegebiet von Lans in Tirol zu einem tragischen E-Scooter-Unfall. Ein 39-jähriger Tscheche erlitt bei dem Vorfall so schwere Kopfverletzungen, dass er noch am selben Tag in der Klinik Innsbruck verstarb.

Autofahrer entdeckt Verletzten

„Ein PKW-Lenker meldete den Unfall – er habe den Verunfallten schwer verletzt, am Boden liegend vorgefunden. Neben dem Verletzten sei der beschädigte E-Scooter gelegen“, heißt es seitens den Beamten. Zusammen mit weiteren Verkehrsteilnehmern leisteten sie Erste Hilfe, bis der Notarzt eintraf. Der schwer verletzte Mann wurde nach der Erstversorgung ins Klinikum Innsbruck gebracht, konnte jedoch nicht gerettet werden.

Zeugenaufruf gestartet

Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar, da noch keine Zeugen gefunden werden konnten. Die Polizei Lans bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas zum Unfallhergang oder zu möglichen Zeugen beitragen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133 / 7116 bei der Polizeiinspektion Lans zu melden.