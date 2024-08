Milano Fashionweek: Klagenfurter Studentin am internationalen Catwalk

Im URBAN’s Lounge Restaurant im Wiener Sonnenwendviertel fand am Samstag, 10. August 2024, ein großes Fashionweek-Casting statt. Das erste übrigens auf heimischen Boden, bei dem man sich direkt für die Milano Fashionweek qualifizieren konnte. Die Designer Julia Lara König, Christa Franz, Manuel Essl, Emanuel Burger und Gaya Couture casteten für den Austro-Showblock „Topmodel TV Collective Austria“ bei der Milano Fashionweek ihre teilnehmenden Models.

Drittgrößte Modewoche der Welt

Unterstützt von 4M Immobilien und dem Beautysalon Adriana Lushezy wurden acht Models ausgewählt, wovon schlussendlich fünf bei der drittgrößten Modewoche der Welt laufen werden.

Laura-Sophie Lang bei der Milano Fashionweek

Neben den fünf Models der Juroren darf aber auch der Veranstalter des österreichischen Showblocks, also 1st Place Models, fünf Models nominieren. Und daher steht es bereits seit Samstag fest: Eine dieser Models wird die Klagenfurter Studentin Laura-Sophie Lang (20) sein.

Konnte bei Modeproduktionen punkten

Im Frühling dieses Jahres debütierte Laura-Sophie schließlich in Mailand und war dort für ihr erstes On Stay gebucht. Sie konnte bei zahlreichen Modeproduktionen punkten und ihr Management 1st Place Models brachte sie deshalb prominent unter, und zwar bei der angesagten Mailänder Modelagentur NoLogo Models.

Laura-Sophie lief bereits für Gucci

Anfang des Sommers wurde die Studentin dann sogar für Gucci nach Mailand eingeflogen und schaffte es unter die Top drei beim Casting. Um ein Haar wäre sie eines der Aushängeschilder des weltbekannten Luxus-Konzerns geworden. Doch Laura-Sophie ließ sich von der knapp verpassen großen Chance nicht unterkriegen und darf sich jetzt mit der Teilnahme an einer der drei wichtigsten und größten Modewochen der Welt trösten.

Das gab es noch nie!

Aus der Sicht ihres Managements besonders erfreulich: Laura-Sophie Lang ist Teil von insgesamt 15 Models der Agentur 1st Place Models, die dieses Jahr bei der elitären Fashionweek laufen. Das hat es ebenfalls noch nie gegeben. Keine Agentur mit Österreich-Bezug hat je soviele Models auf einer großen Fashionweek gehabt, meistens sind es jedes Jahr weniger als fünf Österreicherinnen.

„Fühlt sich an wie 20 Goldmedaillen“

Und die Agentur, die von Österreichs Nächstes Topmodel Erfinder Dominik Wachta gegründet wurde, hat insgesamt gerade mal 30 Models unter Vertrag, das heißt jedes zweite Model wird in Mailand mit dabei sein. Zudem sind fünf Models auch noch für die Paris Fashionweek gebucht. „Das fühlt sich fast an wie 20 Goldmedaillen für Österreich bei den olympischen Spielen“, so Wachta.

Kleine, aber feine Kärntner Note

Für Laura-Sophie und ihre 1st Place Models Kolleginnen geht es jetzt am 17. September 2024 nach Mailand, am 18. September 2024 findet dann der Showblock bei der Fashionweek statt und im Anschluss wird die Klagenfurterin dann gleich in Mailand für ein weiteres On Stay bleiben. In Summe ein gewaltiges Ausrufezeichen der österreichischen Mode- und Modelbranche, mit einer kleinen, aber feinen Kärntner Note.