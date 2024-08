Unfall in Ferndorf: Mopedfahrer wegen Missverständnis schwer verletzt

Ein 25-jähriger Autofahrer aus Spittal an der Drau wollte am Montagabend im Ortsgebiet von Ferndorf in eine Parklücke einparken. Dafür scherte er zur Fahrbahnmitte aus. „Vermutlich ohne den Blinker entsprechend zu setzen“, heißt es seitens der Polizei. Ein nach fahrender 41-jähriger Mopedlenker glaubte nämlich, der Wagen wolle nach links abbiegen und fuhr rechtsseitig daran vorbei. In der Folge kam es zur Kollision.

Mopedfahrer stürzte auf Ferndorfer Landesstraße

„Der 41-Jährige kam mit seinem Moped zu Sturz, wodurch auch ein geparktes Auto heckseitig leicht beschädigt wurde“, so die Beamten weiter. Der Mann erlitt durch den Unfall vermutlich schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch eine Anrainerin, den Autofahrer und eine First Responder vom Rettungshubschrauber RK1 ins LKH Villach geflogen. Ein am Unfallort durchgeführter Alkomattest mit dem Autofahrer verlief negativ, anders beim Mopedlenker. „Dieser durchgeführte Alkomattest verlief positiv“, erklären die Polizisten. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Villach angezeigt.