Mann (29) brutal zusammengeschlagen und gewürgt

Beim Eintreffen der Polizei wurde ein 60-jähriger Villacher vorgefunden, der auf einen am Boden liegenden 29-jährigen einschlug und diesen würgte. Der 60-jährige war im Begriff in Richtung eines Lokals zu laufen, wurde aber sofort festgenommen. Laut Polizeibereicht haben die zwei Männer zuvor Alkohol konsumiert, da starke Alkoholisierungsmerkmale vorhanden waren. Beim Eintreffen der Polizei konnten beim 60-jährigen Verletzungen im Bereich der Hände und den Knien festgestellt werden.

Bei der Befragung

Bei der Befragung gab der 29-jährige an, dass er im Vorfeld mit dem 60-jährigen gemeinsam Alkohol konsumierte. Danach habe der alkoholisierte 60-jährige grundlos eine Bierflasche an einer Mauer zerbrochen und den 29-jährigen bedroht, heißt es im Polizeibereicht. In weiterer Folge habe der 60-jährige versucht mit dem abgebrochenen Flaschenhals auf den 29-jährigen einzustechen, was dieser jedoch abwehren konnte. Dadurch erlitt dieser Schnittwunden an der Hand. Der 60-jährige wurde festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam.