„Mörtel“ war bereits ein Mal tot

Wir schreiben irgendein Jahr, so gegen 2010. Auge mal Pi also etwa ein Jahrzehnt nach der Jahrtausendwende. Das Telefon in der Klagenfurter Redaktion läutet Sturm – Wien ist dran. Die Zentralredaktion und das bedeutet zumeist Stress. „In Wien geht das Gerücht um, dass Lugner gestorben ist“, so die ebenso kollegiale wie aufgeregte Stimme etwa 400 Kilometer Luftlinie entfernt. „Und zwar in Kärnten!“ Aber niemand wisse, wo er ist.

Wenn selbst das Handy schweigt…

Na bumm! „Dann ruft ihn doch einfach an und fragt ihn. Ihr habt eh seine Handynummer.“ – „Ja eh, aber die Leitung ist tot.“ Aber wir sprechen von Richard „Mörtel“ Lugner und da gab es stets noch eine Steigerung der Skurrilität. „Wir waren auch schon in der Lugner City und da hängen bereits jede Menge Partezettel.“ Es hilft nichts, kurz überlegen, wo Lugner sein könnte und da fällt einem Dellach ein. Samt dort ansässigen Gesundheitstempel.

Auf den Spuren von „Richie“

Gemeinsam mit Pressefoto-Legende Klaus Kreuzer (Klausi, schraub da oben im Himmel die Objektive auf die Kamera. Ihr kriegt demnächst Besuch und werdet wohl viel Spaß haben) ab in den silbergrauen Opel Astra. 30 Minuten später in Dellach: Rein ins Hotel, auf der Suche nach dem vermeintlich verstorbenen „Richie“ Lugner. Und da war er.

Lebendig und „pumperlgsund“

Aber so was von nicht verstorben, sondern „pumperlgsund“ auf der Terrasse sitzend. Die naheliegende Frage „Herr Lugner, warum sind Sie nicht tot?“ wurde etwas zurückhaltender formuliert. „Mörtel“ war außer sich. „Welcher Idiot hängt Partezettel in meinem Einkaufszentrum auf?“ Was folgte waren etwa 15 Telefonate, geführt mit Blutdruck 200. Dann löste sich das Rätsel – zumindest teilweise. Der Baumeister war erst kurz zuvor mit dem Flugzeug aus dem Ausland gekommen, direkt an den Wörthersee ins Hotel gefahren und hatte vergessen, sein Handy wieder einzuschalten. Er war also samt Flug viele Stunden nicht erreichbar. Welche intellektuelle Lichtgestalt eilfertig bereits Parten drucken und verteilen ließ, wurde zumindest offiziell nie bekannt. Ebenso wie der noch folgende gemütliche Nachmittag mit einem wirklich beeindruckenden Menschen und Unternehmer. „Mörtel“ wird fehlen.

