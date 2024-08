Sicherheitstag für SOS-Kinderdorf am Millstätter See

Die jungen Teilnehmenden des SOS-Kinderdorfs am Millstätter See.

Döbriach am Millstätter See

Die jungen Teilnehmenden des SOS-Kinderdorfs in Moosburg lernten am Millstätter See alles Wichtige rund ums Schwimmen, Stand-Up-Paddeln, Baderegeln sowie Erste Hilfe am Wasser und durften sogar eine Bootsfahrt erleben. John Patrick Platzer, Präsident des Vereins „Soldaten mit Herz“, dazu: „Es ist unglaublich erfüllend zu sehen, wie unsere Zusammenarbeit mit der ÖWR Döbriach den Kindern und Jugendlichen nicht nur Spaß bringt, sondern ihnen auch wichtige Kenntnisse vermittelt. Solche Erlebnisse prägen und bleiben ein Leben lang in Erinnerung.“

©Soldaten mit Herz/James Platzer Am Foto: Einsatzstellen-Leiter der ÖWR Döbriach Bernd Pucher, SMH-Vizepräsidentin Imrana Jashari und SMH-Präsident John Patrick Platzer.

„Erlebnis- und Sicherheitstag in Döbriach war ein voller Erfolg“

ÖWR-Einsatzstellenleiter Bernd Pucher ergänzte: „Es ist essenziell, dass Kinder schon früh lernen, sich sicher im und am Wasser zu bewegen. Diese Kooperation ermöglicht es uns, wertvolle Bildungsarbeit zu leisten und gleichzeitig die Freude am Schwimmen zu fördern. Wir sind dankbar für diese großartige Zusammenarbeit.“ Auch Radentheins Bürgermeister Michael Maier (ÖVP) lobte die Initiative: „Der Erlebnis- und Sicherheitstag in Döbriach am Millstätter See war ein voller Erfolg – nicht nur für unsere Gemeinde, sondern vor allem für unsere jungen Gäste, die diesen Tag in vollen Zügen genießen konnten.“ Den krönenden Abschluss des Tages bildete eine Grillerei samt Eis für alle, zu welcher der Bürgermeister eingeladen hatte.

