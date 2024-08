8.000 Blitze in kürzester Zeit: Hier ging es ordentlich rund

In der Nacht auf heute, 13. August, rollte ein Unwetter über Österreich. In kürzester Zeit wurde unter anderem der Raum Wien – Niederösterreich von Regen übergossen. „In Schwechat hat es etwa in 10min um die 24 Liter/m2 geregnet“, so Skywarn Austria. Laut dem Wetterdienst wurden in der Region allein in zwei Stunden über 8.000 Blitze verzeichnet. In Himberg bei Wien hat es unter anderem zahlreiche Überflutungen gegeben. Die örtlichen Feuerwehren wurden auf Trab gehalten.

Heute wieder Gewitter möglich

Ähnliches Szenario könnte sich in Wien auch wieder heute abspielen. „Es bleibt aber schwül-warm und damit anfällig für Schauer oder Gewitter“, erklärt die GeoSphere Austria in ihrer Prognose für den heutigen Dienstag. Die Wolken ziehen schon am Vormittag ab und schaffen Platz für die Sonne. Allerdings weht kaum ein Wind, weshalb die Hitze und die Schwüle stark spürbar sein werden. Eine Prognose für das Wetter in Österreich findest du hier.