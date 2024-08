Spende ermöglicht irischen Tanz-Workshop für steirische Kinder

Das Angebot der O’Kelly Irish Dance Academy ist einzigartig in der Steiermark: Kinder und Jugendliche lernen den traditionellen irischen Tanz, der durch Riverdance weltweiten Ruhm erlangte. Dabei verlangt diese Tanzform viel Disziplin, Training und Ehrgeiz, was die steirischen Tänzer eindrucksvoll bei internationalen Wettkämpfen unter Beweis stellen.

Tänzer feiern internationale Erfolge

Lohn der harten Arbeit sind regelmäßige Plätze in den TOP 5 und zum zweiten Mal in Folge die Qualifikation an der Irish Dance Weltmeisterschaft. Die Platzierung in den TOP 100 der Welt unter 70.000 Tänzerist besonders für Tanzschulen aus dem europäischen Festland eine beachtliche Errungenschaft.

„Unsere Schülerinnen und Schüler sind top motiviert“

„Unsere Schülerinnen und Schüler sind top motiviert und trainieren für ihren Traum bis zu viermal die Woche. Um das Level weiter zu steigern, wollten wir einen Workshop mit einem irischen Trainer in Österreich ermöglichen. Wir sind dankbar, dass mit der Spende der Stiftung IDEA helvetia dies nun realisiert wurde und die Kinder vom Wissen und den tänzerischen Fähigkeiten profitieren“, erzählte Philipp Gaber, Choreograph der O’Kelly Academy.

Großzügige Spende der IDEA Helvetia

Die Stiftung IDEA helvetia unterstützte die Tanzschule mit 1.600 Euro. Damit wurden die Raummiete und die Verpflegung für 40 Kinder und Jugendliche finanziert. „Die internationalen Erfolge der Schülersind beeindruckend. Es freut mich, dass sie durch diesen Workshop ihre tänzerischen Fähigkeiten ausbauen und viele weitere Erfolge feiern werden“, betonte Wolf Leinweber, Helvetia Vertriebspartnercoach im Partnervertrieb bei der Scheckübergabe.