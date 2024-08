Neuer Solarstrom für Villach: Karawankenhof setzt auf Photovoltaik

Die kürzlich in Betrieb genommene Photovoltaik-Anlage des Thermenhotels Karawankenhof in Villach erbringt eine Leistung von über 74 Kilowatt-Peak (kWp). Diese Investition in Höhe von über 73.000 Euro stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung nachhaltiger Energieversorgung dar. Das Energiereferat des Landes Kärnten unterstützte das Projekt mit einer Förderung von mehr als 14.800 Euro.

„Jede PV-Anlage bringt uns näher zur Energiewende“

Energielandesrat Sebastian Schuschnig betonte bei der Besichtigung der Anlage die Bedeutung solcher Projekte für die Energiewende: „Jede zusätzliche PV-Anlage ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Energiewende und wichtig für die Versorgungssicherheit in der Region.“ Er hob hervor, dass die Energiewende nur gemeinsam gelingen könne und dass in der Energiepolitik auf Anreize statt Verbote gesetzt werde.

„Flächendeckende Photovoltaik sichert Kärntens Unabhängigkeit“

Die flächendeckende Installation von Photovoltaikanlagen sei entscheidend für die Versorgungssicherheit und die Unabhängigkeit Kärntens, so Schuschnig weiter. Vor dem Hintergrund der Energiekrise der letzten Jahre sei die Bedeutung der Eigenversorgung und die Verringerung der Abhängigkeit von internationalen Energiepreisen besonders deutlich geworden.