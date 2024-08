Feiertagsverkehr: Auf diesen Routen drohen Staus am Himmelfahrts-Wochenende

An diesen Strecken könnte es am Himmelfahrts-Wochenende zu Stau kommen.

An diesen Strecken könnte es am Himmelfahrts-Wochenende zu Stau kommen.

Veröffentlicht am 13. August 2024, 08:58 / ©5 Minuten

Maria Himmelfahrt, am kommenden Donnerstag, den 15. August, beschert den Österreichern mit nur einem Urlaubs- oder Zeitausgleichstag ein verlängertes Wochenende. Das werden viele für einen Ausflug aufs Land oder in die Nachbarländer nutzen. Die ARBÖ-Verkehrsexperten erwarten aus Erfahrung eine Reisewelle mit Staus ab den Nachmittagsstunden vor allem rund um die Großstädte. An diesen Strecken können Kärntner Autofahrer mit Verzögerungen rechnen: im gesamten Verlauf Tauernautobahn (A10)

Schulbeginn in Deutschland wird für Stau sorgen

Am kommenden Wochenende gehen für ca. 2,2 Millionen Schüler im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen und auch in Teilen der Niederlande die Sommerferien zu Ende. Die Erfahrungen des ARBÖ zeigen, dass der Samstag der Hauptreisetag sein und auf folgenden Strecken die meiste Geduld gefragt sein wird: Die Verbindung Ljubljana-Sentilj (A1), vor der Grenze Spiefeld zu Sentilj auf der Tauernautobahn (A10), zwischen Villach und Spittal an der Drau sowie vor dem Katschberg- und Tauerntunnel.

ARBÖ-Tipp: Grenzen meiden und Proviant einpacken

„Wer die Möglichkeit hat, sollte den Samstag als Reisetag auf den Transitrouten im Westen und vor den Grenzen meiden.“ rät Thomas Haider vom ARBÖ-Informationsdienst. Nicht-Stau-Enthusiasten wird empfohlen, den Aufbruch ins verlängerte Wochenende ab Mittwochnachmittag zu vermeiden. Verkehrsteilnehmern wird geraten, die genannten Tagen zu meiden. Wenn dies nicht möglich ist, sind Stauvorbereitungen mit Plänen für Alternativstrecken, leichter Proviant, ausreichend alkoholfreie Getränke und ein langer Geduldsfaden, eine gute Idee.