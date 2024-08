Himmelsfahrt-Wochenende: Auf diesen Steirer-Strecken wird Stau erwartet

ARBÖ-Verkehrsexperten warnen vor Stau am kommenden Wochenende.

Veröffentlicht am 13. August 2024, 08:59 / ©TimSiegert-batcam-stock.adobe.com

Maria Himmelfahrt, am kommenden Donnerstag, den 15. August, beschert den Österreichern mit nur einem Urlaubs- oder Zeitausgleichstag ein verlängertes Wochenende. Das werden viele für einen Ausflug aufs Land oder in die Nachbarländer nutzen. Die ARBÖ-Verkehrsexperten erwarten aus Erfahrung eine Reisewelle mit Staus ab den Nachmittagsstunden vor allem rund um die Großstädte. Im Grazer Stadtumkreis, vor der Grenze Spiefeld zu Sentilj auf der Südautobahn (A2) und auf den Stadtausfahrten ist deshalb mit Verzögerungen zu rechnen.

Schulbeginn sorgt für Stau

Am kommenden Wochenende gehen für circa 2,2 Millionen Schüler im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen und auch in Teilen der Niederlande die Sommerferien zu Ende. Die Erfahrungen des ARBÖ zeigen, dass der Samstag der Hauptreisetag sein und auf folgenden Strecken die meiste Geduld gefragt sein wird: Vor dem Karawankentunnel auf der Pyhrnautobahn (A9), vor den Gegenverkehrsbereich zwischen Treglwang und Trieben sowie Inzersdorf und Klaus und vor dem Gleinalmtunnel Pyhrnautobahn (A9).

Zigtausende Besucher bei „MOTP GP“

Von kommenden Freitag, den 16. August, bis Sonntag, den 18. August, bietet sich MOTO-GP-Begeisterten die Möglichkeit den Stars wie Marc Marquez, Marco Bezzechi, Darryn Binder oder Scott Ogden „auf die Bikes zu schauen“ und Rennatmosphäre zu schnuppern. Vor allem am Samstag und noch mehr am Sonntag werden die meisten Fans zur Strecke bei Spielberg in der Obersteiermark kommen. Das wiederum sorgt, laut ARBÖ, für lange Verzögerungen rund um Spielberg beziehungsweise Zeltweg. Sowohl die Spielberger- und die Triester Straße als auch die direkten Zufahrten zu den Parkplätzen werden verstaut sein. Mit Verzögerungen müssen Fans, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, bereits auf der Murtal Schnellstraße (S36) rechnen. Auch rund um den Knoten St. Michael (A9/S6/S36) und dem Bosrucktunnel auf der Pyhrnautobahn (A9) wird es bedingt auch durch den Reiseverkehr schrittweise nur sehr langsam vorangehen.