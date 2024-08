Maria Himmelfahrt und Frequency: Verkehrstarkes Wochenende voraus

Diese Woche hat in Österreich und den Nachbarländern einiges an Ereignissen zu bieten. Für Fahrzeuglenker auch leider lange Verzögerungen und Staus. Grund dafür sind laut ARBÖ das Ferien-Ende in Nord-Rhein-Westfalen und Teilen der Niederlande, das „Frequency-Festival“ in Sankt Pölten, der Motorrad Grand Prix am Red Bull Ring und das verlängerte Wochenende durch den Feiertag am Donnerstag.

Stau an Maria Himmelfahrt

Maria Himmelfahrt, am kommenden Donnerstag, den 15. August, beschert den Österreichern mit nur einem Urlaubs- oder Zeitausgleichstag ein verlängertes Wochenende. Das werden viele für einen Ausflug aufs Land oder in die Nachbarländer nutzen. Die ARBÖ-Verkehrsexperten erwarten aus Erfahrung eine Reisewelle mit Staus ab den Nachmittagsstunden vor allem rund um die Großstädte. Auf den folgenden Strecken sollten Verkehrsteilnehmer bis in den späteren Abend mit langen Verzögerungen rechnen: Auf der Donauuferautobahn (A22), zwischen Knoten Kaisermühlen und Korneuburg Mühlkreisautobahn (A7) im Stadtgebiet von Linz Ostautobahn (A4), zwischen Knoten Prater und Knoten Schwechat und vor der Grenze Nickelsdorf/Hegyeshalom Pyhrnautobahn (A9), im gesamten Verlauf Tauernautobahn (A10) und rund um Salzburg und Villach Westautobahn (A1) in den Großräumen Linz, Salzburg und Wien. Wer auf den Stadtausfahrten, wie der Altmannsdorfer und Triester Straße sowie Westausfahrt in Wien, Kärntner Straße und Triester Straße sowie Umfahrung Ebelsberg in Linz oder Münchner Bundesstraße und Sterneckstraße in Salzburg, lange Verzögerungen einplant ist gut beraten.

Schulstart in Deutschland könnte für Stau sorgen

Am kommenden Wochenende gehen für ca. 2,2 Millionen Schüler im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen und auch in Teilen der Niederlande die Sommerferien zu Ende. Die Erfahrungen des ARBÖ zeigen, dass der Samstag der Hauptreisetag sein und auf folgenden Strecken die meiste Geduld gefragt sein wird: Auf der Brennerautobahn (A13), vor der Mautstelle Schönberg und weiter bis Knoten Innsbruck Fernpaß Straße (B179), im gesamten Verlauf mit wahrscheinlicher Blockabfertigung vor dem Lermooser- und dem Grenztunnel Vils/Füssen Inntalautobahn (A12) und vor der Grenze Kufstein/Kiefersfelden Karawankenautobahn (A11 bzw. A2). „Wer die Möglichkeit hat, sollte den Samstag als Reisetag auf den Transitrouten im Westen und vor den Grenzen meiden. Auch der Aufbruch ins verlängerte Wochenende ab Mittwochnachmittag ist für Nicht-Stau-Fetischisten keine gute Idee. Wenn möglich raten wir Verkehrsteilnehmern die genannten Tage zu meiden. Wenn das nicht geht, sind Stauvorbereitungen mit Plänen für Alternativstrecken, leichter Proviant, ausreichend alkoholfreie Getränke, ein langer Geduldsfaden, etc. eine gute Idee“, rät Thomas Haider vom ARBÖ-Informationsdienst.

„Frequency“ bringt Status in und um Sankt Pölten

Von Mittwoch, 14. August bis Samstag, 17. August, wird Sankt Pölten zum Nabel der Musik-Welt in Österreich. Das „Frequency-Festival“ geht im „Green Park“ über die Bühne oder besser über fünf Bühnen. Das Line-Up mit unter anderem Ed Sheeran, CRO und Peter Fox wird mehr als 100.000 Besucher anziehen. Die ARBÖ-Verkehrsexperten erwarten Staus und lange Verzögerungen, teilweise bei der Anreise, aber vor allem bei der Abreise. Betroffen davon werden die Kelsengasse, die Mariazeller Straße (B20) und die Westautobahn (A1) auf und vor dem Anschlussstellen Sankt Pölten Süd und Knoten Sankt Pölten sein. Auch rund um die Parkplätze im Ostteil der Hesser-Kaserne könnte einiges an Geduld gefragt sein. „Wer öffentlich anreisen will, kann diese mit der ÖBB und der Westbahn zum Hauptbahnhof in St. Pölten tun. Die ÖBB führen neben den regulären Zügen laut Fahrplan auch von Wien-Meidling und Salzburg Sonderzüge. „Vom Hauptbahnhof Sankt Pölten verkehren Shuttle-Busse zum Festivalgelände und retour“, weiß Haider. Wer öffentlich ansreist: Vom Bahnhof Knittelfeld fahren von Freitag bis Sonntag gratis Shuttlebusse zum Veranstaltungsgelände.