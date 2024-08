Leiche mit Schusswunde: Jäger (54) tödlich verletzt

Ein Jäger wurde in Oberösterreich tödlich verletzt.

Veröffentlicht am 13. August 2024, 09:13 / © jacqueline macou/Pixabay

Sofort rückten die Polizeibeamten an. Vor Ort stellten sie eine Waffe, ein sogenannten Repetiergewehr, und Munition sicher. Der Tatort bestätigt die Vermutung: Der Mann dürfte sich mit der Schusswaffe tödlich verletzt haben. Ein Fremdverschulden wird demnach aufgrund der Spurenlage ausgeschlossen. „Die Identität des toten Mannes konnte geklärt werden – dabei handelt es sich um einen 54-jährigen Forstmitarbeiter aus dem Bezirk Braunau am Inn“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.